ابنة شويغو تنشر لقطات أرشيفية نادرة بمناسبة عيد ميلاده... فيديو وصور

وجهت إكسينيا شويغو تهنئة لوالدها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بمناسبة عيد ميلاده الـ66، الذي يصادف اليوم الجمعة، 21 مايو/ أيار.

ونشرت إكسينيا شويغو ابنة وزير الدفاع الروسي، لقطات أرشيفية نادرة للوزير الروسي وهو يركب دراجة هوائية في مرحلة شبابه.

وعلقت كسينيا على المقطع قائلة: "أعز وأقرب شخص لي، أتمنى لك صحة جيدة وطبعا التفاؤل والعواطف الإيجابية، مع الأخذ في الاعتبار المهام التي تصاحبك كل يوم، لا يمكنك بالتأكيد الاستغناء عن الإيجابية، عيد ميلاد سعيد يا أبي".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Шойгу (@ksenia_shoigu)

يذكر بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يحتفل اليوم بعيد ميلاده، وهو الذي ولد في بلدة تشادان التابعة لمنطقة توفا، وكان والده في ذلك الوقت رئيس تحرير الصحيفة الإقليمية، ووالدته كانت رئيسة قسم التخطيط في وزارة الزراعة ونائبا أعلى لجمهورية توفا.

وحصل سيرغي شويغو على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية في معهد كراسنويارسك للفنون التطبيقية في عام 1977، ليحصل بعدها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في عام 1996، متزوج وله ابنتان.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Шойгу (@ksenia_shoigu)

وتسلم منصب وزير الطوارئ من عام 1991 ولغاية 2012، ليستلم بعدها وزارة الدفاع لغاية اليوم.