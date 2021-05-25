إحباط عمل إرهابي أثناء احتفالات عيد النصر في روسيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إحباط عمل إرهابي في مدينة نوريلسك بسيبيريا، كان من المقرر أن ينفذه موالون لتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] أثناء احتفالات أعياد النصر في روسيا 9 أيار/ مايو.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "في الثاني والعشرين من شهر نيسان/ أبريل في إقليم ستافروبول، تم القبض على أحد الموالين لتنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا]، كان يخطط لتفجير قنبلة يدوية الصنع في تجمع للمواطنين في مدينة نوريلسك يوم 9 أيار/ مايو".

وأشار البيان، إلى أنه بفحص هاتف الإرهابي تم العثور على مراسلات "تشير إلى خطط الإرهابي تجنيد عدد من الأشخاص للقيام بتفجير طابور عسكري أثناء الاحتفال بعيد النصر".

وتم العثور في مخبأ داخل قبو أحد المنازل في نوريلسك، على مكونات قنبلة: متفجرات ومواد قاتلة. كما تم العثور على تعليمات إلكترونية لصنع القنبلة.

هذا وفتحت قضية جنائية بشأن التحريض على اعتداء إرهابي والتواطؤ في ذلك، فيما لا يزال التحقيق جاريا.