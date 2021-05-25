نوفاك: روسيا تعرض على السعودية إنشاء مجموعة عمل لتطوير الطاقة الهيدروجينية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الروسية السعودية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، عن العرض الذي قدّمته روسيا للسعودية للتعاون في مجال الطاقة النووية في الدول النامية.

وأعلن نوفاك عن أن "هدف روسيا والمملكة العربية السعودية هو زيادة التجارة إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024، من خلال تحرير التجارة المتبادلة والنظام التفضيلي".

وقال: "إن النقطة المرجعية الرئيسية بالنسبة لنا هي تحقيق هدف رفع حجم التجارة بين بلدينا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024، وقد تكون خطوة مهمة لتحقيق ذلك هي تحرير التجارة الثنائية ، فضلاً عن إنشاء نظام تفضيلي في التجارة بين بلدينا".

وأشار نوفاك إلى أن "تنفيذ مهام زيادة وتنويع شامل للتعاون الاقتصادي بين البلدين يهدف إلى المساهمة في البرنامج المعتمد للتعاون الاستراتيجي الروسي السعودي رفيع المستوى".

وأضاف: "لقد تم اليوم الاتفاق على خارطة طريق لتنفيذ هذا البرنامج، وسنوافق عليها اليوم ضمن البروتوكول النهائي".