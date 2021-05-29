الروس على موعد مع كسوف حلقي للشمس لأول مرة منذ 50 عاما

أخبر عالم الفلك الروسي، أوليغ أوغولنيكوف، أن الروس سيتمكنون خلال أسبوع من رؤية كسوف جزئي للشمس، وفي إحدى المناطق - ياقوتيا - سيشاهد كسوف حلقي.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "الكسوف القادم سيحدث في 10 يونيو/حزيران. وسيمكن رؤية الكسوف الجزئي من أراضي روسيا، علاوة على ذلك، من جميع أراضي بلدنا تقريبًا، باستثناء الشرق الأقصى. في موسكو، في منتصف الكسوف سيحجب القمر 27 في المئة من قطر الشمس وسيبدو مثل تفاحة مقطوعة".

وفقا له، مع مثل هذا التظليل للشمس، لن يكون هناك ظلام على الأرض. وإذا لم ينظر الراصد إلى الشمس في الوقت المناسب، فلن يلاحظ أي شيء. سيحدث الكسوف في الساعة 14.27 بتوقيت موسك كحد أقصى.

سيكون سكان شمال شرق ياقوتيا أكثر حظًا. هناك سيكون من الممكن مراقبة 94% كسوف الشمس. سيكون هذا كسوفًا حلقيًا، عندما لا يغطي القمر قرص النجم بالكامل، حتى عندما يتزامن مركزا القمر والشمس في السماء.

قال أوغولنيكوف: "بالمناسبة، حقيقة مثيرة للاهتمام، هذا هو أول كسوف حلقي يقع على أراضي بلدنا منذ 50 عامًا".

سيكون كسوفًا كليا آخر للشمس في عام 2021، وسيحدث في 4 ديسمبر/كانون الأول، لكن لا يمكن رؤيته إلا من القارة القطبية الجنوبية وضواحيها.