بعد أزمة مينسك.. موسكو تسمح لشركات طيران أوروبية بالتحليق عبر أجوائها

سمحت السلطات الروسية للعديد من شركات الطيران الأوروبية بالتحليق إلى موسكو وسان بطرسبرغ عبر الأجواء الروسية بعد الأزمة مع بلاروسيا.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" أن موسكو سمحت للطائرات التابعة لشركات "لوفتهانزا" الألمانية و"إير فرانس" الفرنسية والخطوط الجوية النمساوية بالتحليق عبر الأجواء الروسية في رحلاتها إلى موسكو وسان بطرسبرغ.

وقال ممثل عن شركة الخطوط الجوية النمساوية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "تلقت الخطوط الجوية النمساوية إذنًا من السلطات الروسية لتسيير رحلة جوية يوم السبت من فيينا إلى موسكو والعودة باستخدام طريق بديل. ليس لدينا إذن بتسيير رحلة يوم الأحد، لكننا على ثقة من أننا سنحصل عليها".

وأضاف أن الطرق الجديدة تحتاج إلى التنسيق كل يوم.

و استأنفت شركة الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها من باريس إلى موسكو، وتم استلام تصريح جديد من السلطات الروسية.

قال مصدر ل"سبوتنيك"، اليوم السبت "رحلة السبت في الطريق. تم استلام الإذن."

هذا وألغت شركة الطيران الفرنسية في السابق رحلتين من باريس إلى موسكو بسبب عدم الحصول على إذن للسفر على الخط الجديد.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين آير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، هبطت، يوم الأحد الماضي اضطرارياً، في مطار مينسك؛ بسبب تقارير حول تفخيخ لم يتم تأكيده لاحقًا، إذ تم توقيف الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش المتهم بالتطرف في بيلاروسيا، وصوفيا سابيغا، اللذين كانا على متنها.

وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية، فيما علقت دول أوروبية عددا من الرحلات الجوية من وإلى بيلاروسيا كما دعا إلى فرض عقوبات جديدة عليها.