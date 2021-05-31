روسيا تحذر الولايات المتحدة من "إشارات سيئة" في المستقبل القريب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بعض التصريحات التي يصدرها الجانب الروسي في الأيام المقبلة ستكون غير جيدة لواشنطن.

في اليوم السابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم مناقشة موضوع حقوق الإنسان مع فلاديمير بوتين. وعلى حد قوله، فإن الولايات المتحدة "لن تتنحى جانبا، وتسمح له بانتهاك هذه الحقوق".

وقال ريابكوف للصحفيين "على الأمريكيين أن ينطلقوا من حقيقة أن عددا من الإشارات من موسكو - أنا لا أتحدث عن اجتماع قمة في هذه الحالة - ستكون غير جيدة بالنسبة لهم، بما في ذلك في الأيام المقبلة".

وفي حديثه عن بيان بايدن، أضاف الدبلوماسي أن أجندات البلدين مختلفة، لكن روسيا مستعدة للحوار حول أي موضوع.

كما علق ريابكوف على توصيات السفارة الأمريكية للمواطنين الأمريكيين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم لمغادرة روسيا قبل 15 يونيو/حزيران.

وقال: "ليس من الواضح تمامًا سبب إرسال مثل هذه الإشارات إلى الأمريكيين من قبل مكاتبهم القنصلية. هناك إجراء معروف جيدًا يعمل من خلال إداراتنا، بما في ذلك خدمة الهجرة، التي تعمل داخل وزارة الشؤون الداخلية. هناك جداول معينة لا بد من اتباعها.. أما بخصوص توصيات البعثات الخارجية الأمريكية لمواطنيها فنحن لا نتبع ذلك".

يعقد اجتماع الرئيسين الأمريكي والروسي في 16 حزيران / يونيو في جنيف. ومن المتوقع أن يناقش قضايا الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الوباء والأجندة الدولية والصراعات الإقليمية.