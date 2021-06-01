الخارجية الروسية: القطب الشمالي مجال واعد للتعاون مع الولايات المتحدة

قال سفير المهام الخاصة لشؤون التعاون الدولي في منطقة القطب الشمالي بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشونوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن القطب الشمالي هو مجال واعد للتعاون بين موسكو وواشنطن، حيث لديهما الكثير من جهات الاتصال هناك.

وقال كورتشونوف: "التعاون الروسي الأمريكي في القطب الشمالي هو أحد المجالات الواعدة حيث توجد مصالح مشتركة بين موسكو وواشنطن".

من بين نقاط الاتصال في القطب الشمالي بين موسكو وواشنطن، أشار كورتشونوف : "أولاً وقبل كل شيء، يجب تأكيد القطب الشمالي كمنطقة سلام وتنمية مستدامة، فضلاً عن الحفاظ على النظام البيئي الهش في القطب الشمالي، وتعزيز مبدأ التنمية المسؤولة للقطب الشمالي. وحماية ومراعاة مصالح السكان الأصليين في القطب الشمالي، والتعاون العلمي والتقني".

وأكد كورشونوف: "في هذا الصدد، لا يسع المرء إلا أن يلاحظ العلاقات العلمية والعملية بين روسيا والولايات المتحدة من خلال منتدى خفر السواحل في القطب الشمالي، واستعداد شركائنا لمواصلة تطوير الحوار في هذا الموقع، وإجراء المشاورات والتدريبات المشتركة".

وفي وقت سابق، قال كورتشونوف إنه لم تكن هناك اتصالات مباشرة بين وزارتي خارجية في روسيا والولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي أثناء إدارة الرئيس جو بايدن، لكنها كانت غير مباشرة، بواسطة سفيري البلدين.