الخارجية الروسية عن الرحلات إلى المنتجعات المصرية: بقيت اللمسات الأخيرة

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، عن أمل بلاده في أن يتم استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في القريب العاجل.

وقال بوغدانوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن استئناف الرحلات خلال الموسم السياحي الحالي: "نأمل في ذلك حقًا. العمل مستمر، وهناك لمسات أخيرة متبقية".

وأشار إلى أن قرار استئناف الرحلات الجوية اتخذ على أعلى مستوى. وقال: بقيت هناك بعض التفاصيل، بما في ذلك تلك المتعلقة بقيود فيروس كورونا. ولذا، بالطبع، آمل أن يسافر سياحنا في المستقبل القريب إلى شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف أنه "سيكون الأنسب للجميع إذا تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة ليس فقط من موسكو ولكن أيضًا من مدن روسية أخرى".

يذكر أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، توقفت بقرار من موسكو منذ خريف 2015، في أعقاب تفجير طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع من فيها، قبل أن تعود الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة فقط. وتسعى مصر لاستكمال الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستئناف وصول الرحلات الروسية إلى المقاصد السياحية على شواطئ البحر الأحمر.