مجلس الفيدرالية الروسي يوافق على قانون للخروج من معاهدة الأجواء المفتوحة

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: "الأمريكيون لم يتركوا أدنى شك بأنهم لن يعودوا إليها".

وسيتم إرسال الوثيقة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع عليها، وبعد ذلك سيتم إرسال إشعار الانسحاب إلى الجهات الضامنة للمعاهدة (كندا والمجر). ستنتهي المشاركة الروسية في المعاهدة في غضون ستة أشهر.

دخلت معاهدة الأجواء المفتوحة (OST) حيز التنفيذ في 1 كانون/ يناير 2002 وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، فقد سمحت لـ 34 دولة مشاركة بجمع المعلومات بشكل علني حول القوات والأنشطة العسكرية لبعضها البعض.

في نهاية أيار/ مايو الماضي، أعلنت واشنطن أنها ستنسحب بالتأكيد من المعاهدة، في إشارة إلى "الانتهاكات الروسية". ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة، وخسارة الاتفاق تمثل مدلولا سيئا.