وزير الصناعة الروسي: بالإمكان إنتاج حوالي 30 مليون جرعة شهريا من "سبوتنيك V"

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الخميس، أن الشركات الروسية قادرة الآن على إنتاج حوالي 30 مليون جرعة شهرياً من لقاح "سبوتنيك V".

موسكو - سبوتنيك. وقال مانتوروف للصحفيين، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الآن بإمكان الشركات الروسية إنتاج حوالي 30 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" شهريا. ونحن مستعدون لتغطية احتياجات التطعيم الشامل بشكل تام".

يذكر أنه في 11 آب/ أغسطس 2020، تم تسجيل "سبوتنيك V" كأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفي تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، تم تسجيل "إيبيفاك كورونا" كثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

وفي 20 كانون الثاني/يناير 2021، تلقت وزارة الصحة الروسية وثائق من مركز تشوماكوف لأبحاث وتطوير العقاقير المناعية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية لتسجيل لقاح "كوفيفاك". وفي 25 آذار / مارس الماضي، أعلنت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، بدء إنتاج اللقاح الروسي الثالث المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيفاك" بمركز تشوماكوف.

هذا ويعقد منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2021 في الفترة من 2 إلى 5 يونيو بحضور شخصي. ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.