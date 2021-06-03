الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يعلن بناء مصنع لإنتاج "سبوتنيك V" في البحرين

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن توقيع اتفاقية مع صندوق الثروة السيادية "ممتلكات" ومجموعة بينوفارم لبناء مصنع لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" في البحرين.

وقال الصندوق: "وقع صندوق الاستثمارات المباشرة و"ممتلكات" ومجموعة بينوفارم اتفاقية لبناء مؤسسة لتصنيع "سبوتنيك V" في مملكة البحرين، والتي سيتم توريد منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ووقع الصندوق وممتلكات اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين روسيا والبحرين في عام 2014. تستثمر ممتلكات تلقائيًا مع الصندوق الروسي في جميع المشاريع وتتجاوز ربحية الاستثمارات المشتركة ربحية المؤشرات العالمية.

وتسلمت البحرين، منذ أيام، دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي وذلك بعد أن أعلنت السلطات الصحية في البحرين، في فبراير/شباط الماضي، عن موافقتها على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ذي الجرعتين.

وأجازت السلطات الصحية في مملكة البحرين، في 11 مايو/أيار 2021، الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.