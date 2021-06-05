وزير الصحة الروسية: نسبة الروس الذين يتمتعون بمناعة ضد كورونا ليست سيئة

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أن نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا ليست سيئة. لكن هذا لا يزال غير كاف لـ"هزيمة فيروس كورونا" بشكل تام.

سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال موراشكو خلال مقابلة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن: "الأشخاص الذين لديهم طبقة مناعية ضد فيروس كورونا في روسيا، ليست سيئة. لكن هذا لا يزال غير كاف للقضاء على الفيروس".

وأضاف موراشكو: "مهمتنا، القضاء على الفيروس".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد مرض "كوفيد-19"، في آب/ أغسطس 2020، الذي طوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 نيسان/ أبريل 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم.

ويعقد "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021"، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/ يونيو الجاري، بحضور شخصي للمشاركين، وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للمنتدى.