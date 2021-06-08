السيطرة على تسرب نفطي في منطقة سكنية شمال غربي روسيا... فيديو

تلقت بلدية مدينة أوختا الواقعة شمال غربي روسيا، معلومات من الأهالي تفيد بظهور سائل شبيه بالزيت على الأرض بالقرب من المنزل رقم 20 في شارع كوراتوفا.

وتوجّه على الفور متخصصون من مديرية الدفاع المدني والطوارئ وإدارة البيئة لتفقد الموقع، حيث ثبت مبدئيا تدفق النفط إلى السطح.

وأكدت السلطات المختصة عدم وجود خطر على حياة السكان المحليين، مع تركيب أسوار حول النفط المتدفق.

من جانبهم أكد المختصون مواصلة مراقبة الموقع، لاتخاذ التدابير اللازمة في حال تطور الحالة.