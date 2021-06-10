الكرملين يؤكد احتضان "لا غرانج" قمة بوتين وبايدن

أكد الكرملين، أن فيلا "لا غرانج" الشهيرة في جنيف ستكون مكان انعقاد القمة الروسية الأمريكية المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في السادس عشر من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

موسكو - سبوتنيك. رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بسكوف اليوم الخميس، بالإيجاب عند سؤاله عما إذا كانت فيلا "لا غرانج" في جنيف ستستضيف القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن فيلا "لا غرانج" ستستضيف القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن يوم 16من شهر يونيو/حزيران الجاري.

وكتبت الخارجية السويسرية على صفحتها الرسمية عى موقع "تويتر": "فيلا "لا غرانج" الشهيرة تستضيف الرئيسين بايدن وبوتين يوم الـ 16 من حزيران/يونيو. سويسرا تشكر البلدين على الثقة باختيارهم لجنيف".

هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس الأربعاء، أن الجانب الروسي يأمل أن يجلب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جنيف إجابات على العديد من الأسئلة.

وقال ريابكوف، خلال كلمة ألقاها في منتدى "قراءات بريماكوف 2021": "هناك توقعات جادة للغاية مرتبطة بها (القمة). هذا بالفعل أهم حدث في التقويم الدولي، ونأمل أن يجلب هذا الحدث أجوبة على العديد من الأسئلة".

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021

وفي وقت سابق، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألتي أوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.