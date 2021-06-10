سويسرا تكشف مقر قمة بوتين وبايدن

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الخميس، أن فيلا "لا غرانج" ستستضيف القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن يوم 16 يونيو/ حزيران الجاري.

وكتبت الخارجية السويسرية على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "فيلا "لا غرانج" الشهيرة تستضيف الرئيسين بايدن وبوتين يوم الـ 16 من حزيران/ يونيو. سويسرا تشكر البلدين على الثقة باختيارهم لجنيف".

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021

هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أمس الأربعاء، أن الجانب الروسي يأمل أن يجلب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، في جنيف إجابات على العديد من الأسئلة.

وأشار إلى أن لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة، سيعقد قريبا.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية - الأمريكية في 16 حزيران/ يونيو، بمدينة جنيف السويسرية.

وفي وقت سابق، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألتي أوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.