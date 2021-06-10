الخارجية الروسية تعلن أحد موظفي سفارة مقدونيا الشمالية في موسكو "شخصا غير مرغوب فيه"

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، القائمة بأعمال سفارة مقدونيا الشمالية لدى روسيا، حيث سلمتها مذكرة روسية بشأن إعلان أحد موظفي سفارة بلدها في موسكو شخصا غير مرغوب فيه، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته مقدونيا الشمالية تجاه أحد الدبلوماسيين الروس لديها في شهر أيار/ مايو.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في العاشر من شهر حزيران/ يونيو تم استدعاء القائمة بأعمال سفارة مقدونيا الشمالية لدى روسيا أوليفيرا تشاوشيفسكايا-ديموفسكايا إلى مقر الخارجية الروسية، حيث تم تسليمها مذكرة بشأن إعلان أحد موظفي سفارة بلدها في موسكو شخصا غير مرغوب فيه".

وورد في المذكرة أن "هذا الإجراء يعد ردا على قرار الجانب المقدوني الشمالي في شهر أيار/مايو بإعلان أحد دبلوماسيي السفارة الروسية في سكوبي شخصا غير مرغوب فيه".

هذا وكانت السلطات المقدونية قد أعلنت في الشهر الفائت عن استدعاء السفير الروسي لديها وإخباره بأن أحد الدبلوماسيين الروس "شخص غير مرغوب فيه".

وبحسب وسائل إعلام مقدونية رسمية أمهلت السلطات الدبلوماسي 7 أيام لمغادرة البلاد.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية لـ"سبوتنيك": "نؤكد قيام السلطات في مقدونيا الشمالية بطرد دبلوماسي روسي واحد. الجانب الروسية يدرس خطوات الرد".