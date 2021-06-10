تدريبات ضخمة للبحرية الروسية في المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريبات واسعة النطاق على إدارة عمليات حماية طرق المواصلات البحرية والدفاع عنها، في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وفقا لخطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية التابعة لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2021، يجري تنفيذ تمرين عملياتي لقوات الأسطول المتنوعة في منطقة البحر البعيد في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ".

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها أن: "التدريبات تشمل إدارة عمليات تجمع للقوات تقوم بحماية طرق المواصلات البحرية (في المحيط) والدفاع عنها، عندما تكون هذه القوات على بعد كبير عن قواعد تمركزها، بالإضافة إلى تنظيم التعاون بين التجمع التعبوي للسفن وبين الطيران أثناء البحث عن الغواصات والتجمعات البحرية للعدو المحتمل وتعقبها".

ويشارك في التدريبات ما يصل إلى 20 سفينة حربية سطحية وسفن دعم وغواصات وحوالى 20 طائرة.

هذا وتجري الإدارة العامة لهذه التدريبات التعبوية تحت قياد قائد أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال سيرغي أفاكيانتس.