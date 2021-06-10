مقاتلة روسية من طراز "سو – 35" تعترض طائرة أمريكية فوق المحيط الهادئ

أفادت الخدمة الإعلامية في أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز "سو 35" اعترضت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي "أر سي - 135" فوق المحيط الهادئ.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "في 10 يونيو 2021، رصدت أجهزة مراقبة المجال الجوي الروسي فوق المحيط الهادئ هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة".

وتابع البيان: "حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجي "أر سي - 135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي ورافقها فوق المحيط الهادي. وعادت المقاتلة إلى أرض الوطن".

واختتم البيان: "نؤكد أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".