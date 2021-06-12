غينتسبيرغ يقدم وعدا لبوتين بتطوير لقاحات كورونا للأطفال بحلول هذا التاريخ

أعلن ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز "غاماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد خاص بالأطفال بحلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقدّم غينتسبيرغ وعدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سيقوم بتسجيل لقاح مضاد لـ"كورونا" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين بين 15- 17 سنة، بحلول شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما نقلته قناة "زفيزدا" الروسية.

وقال مخاطبا بوتين: "سنفي بالوعد الذي أعطي لنا من ياروسلافل. ربما لن يكون بحلول الأول من سبتمبر، ولكن بحلول 15 سبتمبر سيكون ... كحد أقصى بحلول 20 سبتمبر".

وجاء هذا الإعلان على هامش حفل توزيع الجوائز الذي نظمته روسيا، اليوم السبت، تزامنا والاحتفال بـ"اليوم الوطني الروسي".

من جانبه، أخبر نائب مدير مركز "غاماليا"، دينيس لوجونوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن احتمالية ظهور سلالة "موسكو" من فيروس "كورونا".

هذا وقد وقّع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم السبت، أمرا يقضي بتمديد أيام العطل في العاصمة الروسية من 15 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري، مع الاحتفاظ بأجور الموظفين في موسكو، مع اعتماد عدة إجراءات احترازية بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا.