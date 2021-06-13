بوتين يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وليبيا مع بايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يود أن يناقش مع نظيره الأمريكي جو بايدن الوضع في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا العالمية .

وقال بوتين خلال مقابلة مع صحيفة "فيستي": "قضية النزاعات الإقليمية، سوريا وليبيا، في المقدمة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحماية البيئة وقضايا عالمية أخرى.

وأضاف بوتين: "مسألة الأمن السيبراني أهم المسائل في يومنا هذا. لأن فصل أنظمة كاملة يؤدي لعواقب وخيمة. وهذا، كما تبين، أمر ممكن".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان في العاصمة السويسرية، جنيف، في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).

ويتوقع المراقبون محادثات صعبة بين بايدن وبوتين، وذلك على خلفية الخلافات الأخيرة بينهما، ويرون أن القِمة لن تحل جميع الخلافات لكنها على الأقل وسيلة للحد من الصراع وتهدئة التوتر بشكل عام في العلاقات بين البلدين.