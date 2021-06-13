بوتين يتحدث عن توقعاته بشأن لقائه مع بايدن

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، إن القمة الروسية الأمريكية المقرر عقدها في جنيف لن "تذهب سدى" إذا نجح رئيسا البلدين في إقامة آليات للتفاعل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وردا على سؤال حول النتائج المتوقعة من الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال بوتين، إن الشي الرئيسي والأهم فيما يخص الاجتماع هو "استعادة الاتصالات الشخصية والعلاقات وإقامة حوار مباشر وخلق آليات فعالة للتفاعل في المجالات التي تمثل المصالح المشتركة (للبلدين)".

وعبر الرئيس الروسي عن ثقته من أن روسيا والولايات المتحدة "يمكنهما العمل بفاعلية بشأن هذه الموضوعات".

وقال بوتين: "إذا قمنا بعد هذا الاجتماع بإنشاء آليات للعمل في كل هذه المجالات (المشتركة)، أعتقد أن ذلك سيكون جيدا. ويمكن للمرء أن يقول إن الاجتماع لم يذهب سدى".

وكان بوتين قد قال خلال مقابلة مع صحيفة "فيستي"، اليوم،: "إذا اتفقنا على تسليم المجرمين، فإننا سنفعل ذلك. لكن فقط في حال إذا الجانب الآخر، وهو الولايات المتحدة، وافق على نفس الشروط والتزم بتسليم المجرمين لروسيا الاتحادية".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان في العاصمة السويسرية، جنيف، في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).