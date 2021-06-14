الحكومة الروسية تحيل مشروعا يتعلق بتصاريح إقامة الطلاب الأجانب في البلاد إلى البرلمان

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الإثنين، أنها ستقدم مشروعا يتعلق بتسهيل إصدار تصاريح الإقامة المؤقتة للطلاب الأجانب في البلاد إلى مجلس الدوما (البرلمان).

ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان الحكومة الروسية الذي أشار إلى أنه سيقدم مشروع قانون جديد بشأن تبسيط إجراءات إصدار تصاريح الإقامة المؤقتة في روسيا للطلاب الأجانب إلى مجلس الدوما الروسي.

وجاء في البيان الرسمي: "سيكون من الأسهل على الطلاب الأجانب الحصول على تصريح إقامة مؤقت في روسيا، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون خلال الاجتماع الحكومي في 10 يونيو/ حزيران الماضي وسيتم إرساله إلى مجلس الدوما للموافقة عليه".

وأضاف البيان "مشروع القانون يتعلق بالمواطنين الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الحكومية الروسية أو يشاركون في الأنشطة العلمية، حيث سيتم إصدار تصاريح الإقامة المؤقتة لهؤلاء الطلاب على الفور طوال فترة الدراسة بأكملها، وليس لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك سيتمكن هؤلاء الطلاب من الحصول على تصريح إقامة بطريقة مبسطة".

وأعلنت الحكومة الروسية في وقت سابق، عن قرار السماح بإعادة دخول الطلاب الأجانب القادمين من الدول ذات الانتشار المنخفض لفيروس كورونا إلى روسيا لمتابعة دراستهم التعليمية والجامعية.