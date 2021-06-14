فرض إجراءات احترازية جديدة في مدينة بطرسبورغ

وقع عمدة سان بطرسبرغ ، الكسندر بيغلوف، أمرا يقضي اعتماد عدة إجراءات احترازية بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا.

واتخذ قرار بتعليق عمل غرف ألعاب الأطفال وتحديد عمل المطاعم من الساعة 2:00 حتى الساعة 6:00 باستثناء خدمة الوجبات الجاهزة لغرف الفنادق وخدمة التوصيل للمنازل. وفقا لموقع بلدية سان بطرسبورغ.

ويستثنى من هذا القرار المطاعم الموجودة في محطات القطار والمطارات ومحطات تعبئة الوقود.

كما فرضت الإجراءات الاحترازية لمناطق توافد المشجعين لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، مع إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية.

وأوصت سلطات المدينة أصحاب العمل بتقليل تواجدهم الموظفين بدوام كامل ونقل بعضهم إلى العمل عن بعد.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 13.721 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5.222.408 إصابة.

يذكر أن مدينة سان بطرسبورغ تستضيف مباريات بطولة "يورو 2020" ضمن 11 مدينة أوروبية في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 11 يوليو/ تموز.