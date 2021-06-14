الرئيس الروسي ينفي إعطاء الأوامر بقتل المعارض نافالني

نفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين إصداره أوامر بقتل المعارض الروسي، أليكسي نافالني، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وقال بوتين ردا على سؤال حول ما إذا كان أعطى أمرا بقتل نافالني: "ليس لدينا مثل هذه العادة، بقتل أي شخص".

وأضاف أن نافالني المسجون حاليا "لن يتم معاملته بشكل سيئ مقارنة بأي سجين آخر".

وقضت محكمة سيمونوفسكي في موسكو، في 2 فبراير/ شباط 2021، بسجن نافالني لمدة 3 سنوات ونصف السنة، بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، مع احتساب الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.