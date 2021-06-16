مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير" تعلن عن القائمة المختصرة لعام 2021

ودرست لجنة التحكيم حوالي 4.5 ألف عمل تصويري من 70 دولة لاختيار الفائزين. ونشرت اللجنة القائمة المختصرة بأسماء الفائزين من 17 دولة، بما في ذلك روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا واليونان ومصر والهند وتركيا وغيرها. لأول مرة، تم اختيار المصورين الشباب من إندونيسيا والمكسيك وكندا في القائمة المختصرة.

صورة "العيون المثالية" للمصور محمد أمداد حسين Muhammad Amdad Hossain

ماريا إلينا Mahe ELIPE

أعمال شغب في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد مقتل لاجئ يبلغ من العمر 20 عاما Aggelos Barai

السباحة التركية نيل شاهين Sebnem Coskun

صورة "وجوه من هذا الزمن" للمصور الروسي سيرغي بوبيليوف Sergey Bobylev

صورة "المسكيك خارج السيطرة" للمصور المكسيكي لويس أنتونيو روخاز Luis Antonio Rojas

صورة "التزلج باتجاه الربيع " للمصور تشان تسون Chang XU

صورة "حان وقت الاستحمام" للمصور عبد المؤمن من بنغلاديش

صورة "طاعون الجراد في شرق إفريقيا" للمصور الإسباني لويس تاتو Luis Tato

صورة "مصدر القوة" للمصور الروسي أرتيوم أونوبرينكو Artem Onoprienko 1 / 10 Muhammad Amdad Hossain صورة "العيون المثالية" للمصور محمد أمداد حسين

تعكس موضوعات أعمال الفائزين في مسابقة "أندريه ستينين" لعام 2021، الأحداث التي أثارت جدلا حول العالم في عام 2020، بما في ذلك الاحتجاجات في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد، والكارثة البيئية لتفشي الجراد في إفريقيا وآسيا، وجائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بالفعل بحياة الملايين حول العالم.

وأكدت المسؤولة في المسابقة، أوكسانا أولينيك، أن "العام الماضي، الذي تم رصد أحداثه في صور الفائزين لدينا، لم يكن سهلا. وهذا ما يحدد التوتر والدراما للعديد من الصور، التي اختارتها لجنة التحكيم".

سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى من بين المشاركين، الذين دخلوا في القائمة المختصرة، في شهر سبتمبر/ أيلول القادم.