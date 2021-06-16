مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير" تعلن عن القائمة المختصرة لعام 2021

ودرست لجنة التحكيم حوالي 4.5 ألف عمل تصويري من 70 دولة لاختيار الفائزين. ونشرت اللجنة القائمة المختصرة بأسماء الفائزين من 17 دولة، بما في ذلك روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا واليونان ومصر والهند وتركيا وغيرها. لأول مرة، تم اختيار المصورين الشباب من إندونيسيا والمكسيك وكندا في القائمة المختصرة.
- صورة "العيون المثالية" للمصور محمد أمداد حسينMuhammad Amdad Hossain
- ماريا إليناMahe ELIPE
- أعمال شغب في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد مقتل لاجئ يبلغ من العمر 20 عاماAggelos Barai
- السباحة التركية نيل شاهينSebnem Coskun
- صورة "وجوه من هذا الزمن" للمصور الروسي سيرغي بوبيليوفSergey Bobylev
- صورة "المسكيك خارج السيطرة" للمصور المكسيكي لويس أنتونيو روخازLuis Antonio Rojas
- صورة "التزلج باتجاه الربيع " للمصور تشان تسونChang XU
- صورة "حان وقت الاستحمام" للمصور عبد المؤمن من بنغلاديش
- صورة "طاعون الجراد في شرق إفريقيا" للمصور الإسباني لويس تاتوLuis Tato
- صورة "مصدر القوة" للمصور الروسي أرتيوم أونوبرينكوArtem Onoprienko
تعكس موضوعات أعمال الفائزين في مسابقة "أندريه ستينين" لعام 2021، الأحداث التي أثارت جدلا حول العالم في عام 2020، بما في ذلك الاحتجاجات في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد، والكارثة البيئية لتفشي الجراد في إفريقيا وآسيا، وجائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بالفعل بحياة الملايين حول العالم.
وأكدت المسؤولة في المسابقة، أوكسانا أولينيك، أن "العام الماضي، الذي تم رصد أحداثه في صور الفائزين لدينا، لم يكن سهلا. وهذا ما يحدد التوتر والدراما للعديد من الصور، التي اختارتها لجنة التحكيم".
سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى من بين المشاركين، الذين دخلوا في القائمة المختصرة، في شهر سبتمبر/ أيلول القادم.
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