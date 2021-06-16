موسكو... فنادق تقدم خصومات للعملاء المطعمين ضد كورونا

صرح رئيس لجنة الأعمال الفندقية "روسيا التجارية" في موسكو، دميتري شلوباك، اليوم الأربعاء، بأن "فنادق موسكو تقدم خصومات للعملاء الذين تم تطعيمهم ضد فيروس "كورونا" المستجد".

وقال شلوباك: إن "هناك آراء مختلفة داخل الفنادق فيما يتعلق بالتطعيم الإلزامي، لكن الغالبية العظمى تدعم هذا الإجراء، ومعظم الفنادق في موسكو لديها بالفعل برامج تشجع الموظفين على تلقي التطعيم. وقد أطلقت العديد من الفنادق برامج خصومات خاصة للعملاء الذين تم تطعيمهم، مما يساهم في تعميم التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد".

كما أعرب رئيس لجنة الأعمال الفندقية "روسيا التجارية" في موسكو، عن أمله في أن "يتم تنفيذ مرسوم التطعيم الإجباري في قطاع الفنادق بنجاح وأن تنهي العاصمة أزمة فيروس كورونا بنجاح".

وأضاف شلوباك: "هذا مهم للغاية بالنسبة لصناعة الفنادق لأنه حتى القيود الصغيرة لها تأثير سلبي على أعمال الفنادق، فمنذ تطبيق القيود في 12 يونيو/ حزيران الجاري، انخفض عملها بنحو 20%".

وتسعى السلطات الروسية لاحتواء الوضع الفيروسي في البلاد، عن طريق التوعية بالتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد وفرض بعض القيود الاحترازية للتقليل من عدد الإصابات اليومية.

وفي وقت سابق، أمرت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور" في موسكو، ييلينا أندريفا، رؤساء المنظمات بتطعيم 60% من الموظفين بجرعات لقاح فيروس "كورونا" المستجد، بحلول 15 أغسطس/ آب المقبل، وموظفي التجارة والخدمات والتموين والنقل والرعاية الصحية والإسكان، وإخضاع الخدمات المجتمعية والتعليم وقطاعات الثقافة للتطعيم الإلزامي.