موسكو... فنادق تقدم خصومات للعملاء المطعمين ضد كورونا

وقال شلوباك: إن "هناك آراء مختلفة داخل الفنادق فيما يتعلق بالتطعيم الإلزامي، لكن الغالبية العظمى تدعم هذا الإجراء، ومعظم الفنادق في موسكو لديها بالفعل برامج تشجع الموظفين على تلقي التطعيم. وقد أطلقت العديد من الفنادق برامج خصومات خاصة للعملاء الذين تم تطعيمهم، مما يساهم في تعميم التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد".

© Sputnik . Press Service of the Moscow Department of Health