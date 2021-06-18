لافروف: مناقشة قضية بيلاروسيا مع بايدن تمت في سياق احترام سيادة الدول

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه خلال الاجتماع مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جنيف، جرت مناقشة قضية بيلاروسيا في سياق احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي.

موسكو-سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي: "لقد تم التطرق إلى قضية بيلاروسيا".

وأضاف: "إنها لم تكن موضوعاً منفصلاً، كانت في سياق النقاشات المفاهيمية التي جرت بين الرئيسين".

واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي والأمريكي في جنيف، الأربعاء، 4.5 ساعة، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد التقيا، يوم الأربعاء، في فيلا "لا غرانج" في العاصمة السويسرية جنيف، حيث بدآ قمتهما بجلسة مباحثات مصغرة تطرقا فيها إلى أهم القضايا العالقة.

ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان القمة، بأنها كانت "مثمرة".