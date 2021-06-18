استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وتركيا ابتداء من 22 يونيو

أعلنت تاتيانا غوليكوفا نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، استئناف الحركة الجوية بين روسيا وتركيا أعتبارًا من 22 حزيران/يونيو الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وقالت غوليكوفا نائب رئيس الوزراء الروسي خلال إفادة صحفية: "تم اتخاذ قرار بشأن جدوى استئناف الطيران مع جمهورية تركيا اعتبارًا من 22 حزيران/يونيو من هذا العام".

وأضافت غوليكوفا: "سعدت بزيارة فريق التفتيش لتركيا التي انتهت. وكما اتفقنا مع ممثلي الجانب التركي، تم هذا التفتيش".

وبحسب غوليكوفا، تفقد الوفد المطار، ودرس الإجراءات الخاصة بكشف الركاب ذوي درجات الحرارة المرتفعة، وتنظيم اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في حالة الاشتباه بفيروس كورونا.

وتابعت غوليكوفا: "من المهم ملاحظة أن تطعيمات الموظفين منظمة. ومعدلات التطعيم في الفنادق حسب السلطات التركية تتراوح بين 60 و 90 بالمئة. وكذلك لاحظنا أن الأقنعة والمطهرات متوفرة في الأماكن العامة وفي وسائل النقل".

وأضافت غوليكوفا: "بالإضافة إلى ذلك، تم عقد اجتماع مع ممثلين عن الرعاية الصحية الوطنية، حيث تم تقديم عرض تقديمي حول المساعدة الطبية للسائحين، وتجهيز المستشفيات، وديناميات المرض".

هذا وذكر المكتب الصحفي لهيئة حماية المستهلك الروسية (روس باترب نادزور)، في وقت سابق، أنه سيتوجه الخبراء الروس إلى تركيا لتقييم حالة الإصابة بفيروس كورونا، وأنه بناءً على النتائج، سيتم اتخاذ قرارات بشأن إمكانية استئناف الرحلات الجوية.

وقالت الهيئة إن الخبراء سيقيمون موقف انتشار فيروس كورونا وإجراءات مكافحة الوباء وإجراءات حماية صحة السياح في الوجهات السياحية في تركيا.