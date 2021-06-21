نوفاك: ليس هناك اقتراحات بشأن الإطار الزمني لمعايير إنتاج النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه لا توجد حاليا اقتراحات بشأن الإطار الزمني لمعايير إنتاج النفط التي ستقررها دول "أوبك +" خلال اجتماعها الشهر المقبل.

موسكو – سبوتنيك. وقال نوفاك لوكالة سبوتنيك: "سنرى بعد 10 أيام. هناك خيارات عديدة: لشهر، ولعدة أشهر. ويمكننا أن نعتمدها لمدة أطول. سوف نناقش ذلك مع زملائنا، الآن لا يوجد اقتراحات معينة".

في وقت سابق من هذا الشهر، قال نوفاك إن "دول أوبك +" ستقرر معايير إنتاج النفط لشهر أغسطس 2021، أو ربما لفترة أطول، في اجتماع في الأول من يوليو، تموز".

وأكد نوفاك مطلع الشهر الجاري، أن روسيا نفذت صفقة "أوبك +" في شهر مايو/أيار، بنتيجة أفضل مقارنة بشهر أبريل/نيسان، حيث إنها اقتربت من نسبة 100 بالمئة.

وكانت أوبك وحلفاؤها في مجموعة "أوبك+" قد أقروا تخفيفا تدريجيا لتخفيضات الإنتاج من مايو/ أيار، بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية من السعودية الحفاظ على الأسعار الطاقة في متناول المستهلكين.