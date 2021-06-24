سياح موسكو بحاجة إلى "رمز الاستجابة السريعة" لزيارة مرافق المدينة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في موسكو أن شهادة الأجسام المضادة لفيروس "كورونا" لا تعتبر تصريحا طبيا يخول صاحبه الدخول إلى المنشآت التي تطالب زائريها بوجود اعتمادات تثبت خلوهم من الفيروس.

وقال مقر العمليات بأن هذه الوثائق لن تخول صاحبها الدخول إلى المنشآت أو التجمعات الرياضية.

وأضاف المقر بأن السياح الراغبين بزيارة المطاعم والمؤسسات في العاصمة موسكو، يحتاجون لإصدار "QR code" أو ما يعرف بـ"رمز الاستجابة السريعة"، والذي يتم الحصول عليه بعد تعبئة استمارة خاصة يثبت فيها الشخص خلوه من الفيروس أو أنه قد أصيب به سابقا أو تلقيه اللقاح.

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، الجمعة، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس "كورونا" حتى 29 حزيران/يونيو الجاري.

وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، الجمعة أيضا، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق في روسيا.