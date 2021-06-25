رفع علم المثليين على مبنى السفارة الأمريكية في موسكو... صورة

رفع على مبنى السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الجمعة، علم قوس قزح، الذي يرمز إلى مجتمع المثليين.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن شهر يونيو/ حزيران، يعتبر شهر فخر يهدف إلى التأكيد على أن كل فرد يستحق حياة خالية من الكراهية والتحيز والاضطهاد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين الماضي، أن وزارة الخارجية الأمريكية سترفع علم المثليين هذا الأسبوع.

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يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع قانونا في عام 2013 يحظر الدعاية للمثليين بين الأطفال. ويواجه الروس العاديون غرامات تصل إلى 5000 روبل (ما يعادل 70 دولارا)، والمسؤولين حتى 50 ألف روبل (ما يعادل 700 دولار) وعقاب أشد يصل للملايين للهيئات والشركات، على هذه الدعاية "باستخدام وسائل الإعلام أو الإنترنت".

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الروسي، في أكثر من مناسبة أن لا أحد ينتهك حقوق مجتمع المثليين في روسيا.