روسيا والصين تعلنان تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون

أعلن الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، عن تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.

بكين- سبوتنيك. وأشار التلفزيون الصيني إلى أن الرئيسين، شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، التقيا عبر الفيديو في الثامن والعشرين من شهر حزيران/يونيو، وأعلنا تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.

وتم توقيع الاتفاقية في تموز/يوليو 2001، بين بوتين والرئيس الصيني جيانغ تسه مين في موسكو. وفي آذار/مارس من هذا العام، اتفقت روسيا والصين على تمديد الاتفاقية تلقائيًا لمدة خمس سنوات أخرى.

في 23 آذار/ مارس، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا والصين ستكفلان بالفعل أمن العلاقات التجارية والمالية من تهديدات الدول الأخرى بفرض عقوبات، مؤكدا رفض موسكو وبكين "الألاعيب الجيوسياسية" وفرض عقوبات أحادية الجانب من قبل الغرب.

وفي وقت سابق، اختتم لافروف زيارة إلى الصين، أجرى خلالها محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، وبحث معه على وجه الخصوص، الإعداد لزيارات على أعلى المستويات. وفي وقت سابق أيضًا، تم تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدولتين تلقائيًا لمدة خمس سنوات أخرى.

وكانت موسكو وبكين قد وقعتا مذكرة تعاون بشأن إنشاء محطة قمرية علمية دولية، كما تجمع الدولتين اتفاقات ومعاهدات مشتركة عدة في مختلف المجالات.

وأظهرت معطيات هيئة الجمارك العامة الصينية نموا للتبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 8.5 في المئة خلال الشهرين الأولين من عام 2021، لتصل إلى 18.78 مليار دولار.