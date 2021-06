روسيا والصين تعلنان تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون

بكين- سبوتنيك. وأشار التلفزيون الصيني إلى أن الرئيسين، شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، التقيا عبر الفيديو في الثامن والعشرين من شهر حزيران/يونيو، وأعلنا تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون.

