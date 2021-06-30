بوتين: يجب الإصغاء للخبراء وليس للشائعات بشأن وباء كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم وجود مؤامرات دولية متعلقة بوباء "كوفيد-19"، وطالب الجميع باتباع نصائح الأطباء والمتخصصين وعدم الالتفات والانجرار وراء الشائعات.

موسكو- سبوتنيك. وشدد الرئيس الروسي خلال جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية المباشرة بعنوان "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" اليوم الأربعاء، على أنه لا يجب على الأشخاص سوى الابتعاد عن مروجي الشائعات وأن يثقوا فقط في أصحاب الخبرة.

وقال بوتين "عندما تقول إن فيروس كورونا منتشر في أرجاء العالم، يقولون إن زعماء العالم تآمروا لنشره"، متسائلا "هل اجتمعوا وتآمروا على نشره... هذا هراء محض".

وأعلن بوتين، أنه ليس من مؤيدي التطعيم الإجباري ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نحو 23 مليون مواطن قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا "لقد قلت من قبل أني لست من مؤيدي التطعيم الإجباري، وسأظل متمسكا بهذا الرأي".

وعن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا قال بوتين: "لقد تجاوز عددهم 20 مليونا، نحو 23 مليونا تلقوا اللقاح بالفعل. كل شيء على ما يرام، والحمد لله لا توجد لدينا مواقف حرجة بعد التطعيم، مثلما كان الحال بعد التطعيم بلقاحي أسترازينيكا أو فايزر".

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نوع اللقاح الذي تلقاه.

وتابع "لقد اتخذت قرارًا بشأن تطعيمي ... بـ "سبوتنيك-V"، خاصة وأن قواتنا المسلحة مطعمة بـ "سبوتنيك-V" وأنا ما زلت القائد الأعلى للقوات المسلحة".