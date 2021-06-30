بوتين حول سؤال عن الخلف: القرار بشأن رئيس الدولة متروك دائما لمواطني روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رداً على سؤال حول خليفته، أن القرار بشأن رئيس الدولة هو دائما لمواطني روسيا، وهذا هو السبيل الوحيد الممكن.

وقال بوتين خلال "الخط المباشر": "إن القرار بشأن من يجب أن يرأس الدولة الروسية في نهاية المطاف يقع دائما على عاتق مواطني روسيا. إنهم يمارسون حق الاختيار بواسطة الاقتراع السري المباشر، وبهذا الطريق الممكن فقط".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثا عن الخليفة، إلى أن مسؤوليته هي تقديم توصيات للمرشحين للرئاسة، وسيأتي الوقت، وسيكون قادرا على تحديد من يستحق.

وأضاف: "بالنسبة لأولئك الأشخاص أو الشخص الذي يمكنه قيادة البلاد. فمن ناحية، يقولون إن المكان المقدس لا يكون فارغا أبدا ولا يوجد أشخاص لا يمكن استبدالهم. ومن ناحية أخرى، فإن مسؤوليتي بالطبع هي تقديم توصيات إلى هؤلاء الناس الذين سيترشحون للرئاسة".

وأشار إلى أن هذا يحدث في جميع دول العالم.

واختتم قائلا: "وبالطبع، سيأتي الوقت، وآمل أن أكون قادرًا على القول إن هذا الشخص، في رأيي، يستحق أن يقود بلدًا رائعًا مثل وطننا الأم - روسيا".