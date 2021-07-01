سفير الولايات المتحدة لدى روسيا يصف لقاءه مع نائب وزير الخارجية بـ"الإيجابي"

أعلن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون ساليفان، اليوم الخميس، أنه التقى مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية، مشيرا إلى أن اللقاء كان إيجابيا.

وقال ساليفان عقب أولى مباحثاته منذ عودته من واشنطن: "لقد التقيت بنائب وزير الخارجية، وكان لقاء إيجابيا. نعول على العمل المشترك مستقبلا".

وفي وقت سابق، أعلن ريابكوف عن لقاء مرتقب مع السفير الأمريكي لدى موسكو، حيث سيتم تناول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عودة سفيري روسيا والولايات المتحدة تعد لفتة رمزية، لكنها مهمة للغاية.