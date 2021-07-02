بوتين يناقش مع ماكرون مجموعة واسعة من القضايا الدولية بينها ليبيا وأوكرانيا

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع في أوكرانيا وليبيا وقره باغ، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين: "تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون بين روسيا وفرنسا، مع إيلاء اهتمام خاص لمشاكل الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية".

وتابع بيان الكرملين أن "رئيس روسيا أشار إلى الأعمال الهدامة التي قامت بها كييف ، والتي من خلالها يتم تخريب الجهود المبذولة، بما في ذلك بصيغة (نورماندي)".

وأكد بوتين على "ضرورة أن تفي السلطات الأوكرانية بالكامل بالتزاماتها السابقة، وأولا وقبل كل شيء، إقامة حوار مباشر مع دونيتسك ولوهانسك وإضفاء الشرعية على الوضع الخاص لدونباس".

ولفت بيان الكرميلن إلى أنه "تم النظر في موضوع التسوية الليبية، حيث أكد الجانبان على استعدادهما لمواصلة تعزيز العملية السياسية بمشاركة جميع القوى الليبية الرئيسية".