عمدة موسكو: قرابة 3 ملايين مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، اليوم السبت، أنه تم تطعيم أكثر من 2.7 مليون مواطن بالجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في موسكو.

وكتب رئيس البلدية في مدونته الرسمية، اليوم السبت، إن "العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا اللقاح الأول على الأقل إلى اليوم، تجاوز 2.7 مليون شخص، وأنه كل يوم، يتلقى من 60-70 ألف شخص التطعيم ضد الفيروس".

وأشار عمدة موسكو إلى أن عدد التطعيمات اليومية في العاصمة سترتفع، من خلال تطعيم العمال الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة إنتاج نقاط التطعيم للأجانب في الأيام المقبلة إلى 20 ألف شخص يوميًا.

وشهدت موسكو تدهورا في الوضع الوبائي مرة أخرى بسبب ظهور السلالة "الهندية"، وحرصت السلطات الروسية على حماية الشعب الروسي بفرض التطعيم لبعض الأعمال والمهن والقطاعات لاحتواء الوباء.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 24439 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة في 85 إقليما 5585799 إصابة.

وبلغ عدد الإصابات الأكبر في العاصمة موسكو بمعدل 7446 إصابة، و116 حالة وفاة، وفي ضواحي موسكو بـ 2596 إصابة، فيما سجلت مدينة سانت بطرسبورغ 1733 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.