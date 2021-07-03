سفير موسكو لدى واشنطن: لا تقدم كبير في العلاقات بين أمريكا وروسيا بعد لقاء بايدن وبوتين

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إنه لا تقدم كبير في العلاقات بين واشنطن وموسكو.

موسكو- سبوتنيك. وأوضح السفير، في تصريحات لقناة "سولوفيوف لايف"، اليوم السبت، أنه لم يحدث تقدم كبير في العلاقات الروسية الأمريكية، منذ اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في جنيف، منذ أيام.

وقال أنتونوف، "أعتقد أنه سيكون من غير الحكمة من جانبي أن أقول إن هناك بعض التحولات الهامة في العلاقات الروسية الأمريكية قد حدثت".

وتابع: "لم تمر سوى عشرة أيام، واليوم هو اليوم الحادي عشر من إقامتي في الولايات المتحدة".

والتقى الرئيسان الأمريكي والروسي في جنيف في 16 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي والأمريكي اعتمدا بيانًا مشتركًا بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأفاد بيان القمة بأن روسيا والولايات المتحدة تسعيان إلى إرساء الأساس لمستقبل الحد من التسلح وتخفيف المخاطر من خلال الحوار.

وقال البيان: "لقد أثبتت روسيا والولايات المتحدة أنهما، حتى في أوقات التوتر، قدرتهما على إحراز تقدم في تحقيق الأهداف المشتركة لضمان القدرة على التنبؤ في المجال الاستراتيجي، والحد من مخاطر النزاعات المسلحة وخطر الحرب النووية".

وأضاف: "لتحقيق هذه الأهداف، ستطلق روسيا والولايات المتحدة قريبًا حوارًا ثنائيًا شاملًا حول الاستقرار الاستراتيجي، والذي سيكون موضوعيًا وحيويًا. من خلال هذا الحوار، نسعى جاهدين لوضع الأساس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح وتخفيف المخاطر".