أسطول المحيط الهادئ ينضم للبحث عن الطائرة المفقودة في كامتشاتكا

انضم أسطول المحيط الهادئ إلى البحث عن طائرة An-26 ذات المحرك الخفيف المفقودة في كامتشاتكا.

وأقلعت طائرة "إيل-38" المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ من مطار إليزوفو بحثًا عن الطائرة المفقودة.

فتحت هيئات التحقيق التابعة لمديرية تحقيقات الشرق الأقصى للنقل التابعة للجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية قضية جنائية بعد فقدان الاتصال مع الطائرة "آن-26".

وبحسب المعلومات الأولية، فُقد الاتصال بالطائرة An-26 نهارًا يوم الثلاثاء 6 يوليو / تموز، في منطقة قرية بالانا في إقليم كامتشاتكا. كان على متن الطائرة ركاب وطاقم. في الوقت الحالي، يتم البحث عن الطائرة المفقودة.

يستعد فريق التحقيق للذهاب إلى مكان الحادث. في الوقت الحالي، يتم تحديد عدد الأشخاص الموجودين على متن الطائرة، وتنفيذ جميع إجراءات التحقيق اللازمة لتحديد ملابسات الحادث.

وكانت قد أفادت التقارير، في وقت سابق، عن اختفاء طائرة أ آن-26 في كامتشاتكا. وبحسب البيانات الأولية، كان على متن الطائرة 22 راكبا بينهم طفل و6 من أفراد الطاقم.