بوغدانوف يبحث مع مجدلاني سبل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، هاتفيا، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وتجاوز الصراعات الفلسطينية الداخلية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الروسية: "تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بمهمة تقديم الدعم الدولي لترميم البنى التحتية لقطاع غزة ، بما في ذلك، ضرورة تجاوز التناقضات الفلسطينية، وإنشاء هيئات حكومية موحدة على أساس التوافق بين فتح وحماس وغيرهما من المنظمات الاجتماعية السياسية المؤثرة".

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أعاد، خلال المحادثة، تأكيد موقفه الثابت لصالح تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وأكد البيان: "تم التأكيد على الالتزام بتحقيق التسوية السياسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

تربط روسيا وفلسطين علاقات متينة وعميقة في العديد من المجالات، بما فيها المجال السياسي. وأقيمت علاقات دبلوماسية بين روسيا وفلسطين في عام 1974، حيث تم افتتاح ممثلية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" في موسكو.

واعترف الاتحاد السوفياتي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1988 بدولة فلسطين، وتتميز العلاقات الثنائية بين البلدين بكثافة اللقاءات والاجتماعات الثنائية على أعلى مستوى.