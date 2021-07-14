روسيا تصنع محركات لطائرات هندية

أعلنت شركة "روستيخ"، التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، تسليم محركين من طراز "أ إل- 55إي" إلى الهند.

ونشر موقع شركة "روستيخ" الروسية معلومات عن الصفقة، حيث قامت شركة "HAL"، الهندية المصنعة للطائرات، بتسلم المحركين من روسيا لتقوم بتركيبهما على طائرتها الجديدة من طراز "HJT-36"، وهي طائرات تدريب وتخضع للاختبارات.

وقال نائب المدير العام لشركة صناعة المحركات، وهي شركة تابعة لـ"روستيخ"، يوري شموتين، "إنهم يعملون الآن على إطالة مدة عمل المحركات التي استلمتها الشركة الهندية في وقت سابق. كما يجري العمل باتجاه تنظيم إنتاج محركات "أ إل- 55إي" في مصانع الشركة الهندية".

وقد تم تسليم 16 محركا من طراز "أ إل- 55إي" إلى الشركة الهندية في وقت سابق.

وسيتم عرض محرك "أ إل- 55إي"، وهو محرك توربيني نفاث يتميز بالجودة التكنولوجية العالية ورخص التكلفة، في معرض "ماكس 2021" المقام في مدينة جوكوفسكي في ريف موسكو، في الفترة من 20-25 يوليو/تموز.