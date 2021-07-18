روسيا تطالب يوتيوب بحذف معلومات مضللة حول كورونا

موسكو - سبوتنيك. صرحت وكالة الرقابة الإعلامية الروسية، روسكومنادزور، اليوم الأحد ، أن يوتيوب يتجاهل مطالب حذف مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات كاذبة عن فيروس كورونا ومواضيع أخرى"، كاشفة أنها أرسلت إلى إدارة محرك البحث "غوغل" أكثر من 24000 طلب إجمالاً لحذف المحتوى المحظور من الخدمة، لكن لم يتم حذف حوالي 5000 عنصر محظور، كثير منها يتضمن محتوى من منظمات متطرفة أو إرهابية، حتى الآن".

كما طالبت الوكالة غوغل" بإلغاء حظر مقطع فيديو عن قناة يوتيوب الخاصة بالنائب الروسي، الصحفي أليكسي بوشكوف، حيث حذفت خدمة استضافة الفيديو حلقة من برنامج تلفزيوني استضافه.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نهاية الشهر الماضي، أن السلطات الروسية لا تخطط لحجب الشبكات الاجتماعية الأجنبية، لكن المشكلة هي أنها لا تمتثل للمتطلبات وللقوانين الروسية. وقال إن شبكات اجتماعية أجنبية تقوم بنشر مواد إباحية للأطفال أو تعليمات حول الانتحار، أو كيفية صنع زجاجات المولوتوف، على سبييل المثال، مشيرا لتجاهل المطالب الروسية في ذلك الصدد.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن روسيا تصر على أن تفتح المنصات الدولية مكاتب تمثيلية كاملة لها في البلاد، وهي كيانات قانونية يمكن للمرء على الأقل إجراء حوار معها.

هذا وفرضت محكمة تاغانسكي في موسكو في وقت سابق، جراء عدم حذف المعلومات، غرامات بالملايين على "غوغل" و"فيسبوك" و"تليغرام"، مبينة إن المحاضر التي حررت ضد "تويتر" والشبكات الاجتماعية الأخرى تتعلق بالمشاركات التي تدعو إلى الاحتجاجات غير المصرح بها.

وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا "روسكومنادزور" حررت خلال الفترة من 11 فبراير/ شباط إلى 1 مارس/آذار 2021، محاضر بشأن نشر محتوى على الإنترنت يحرض القاصرين على المشاركة في أعمال غير مشروعة. وأعلنت الهيئة عن عزمها فرض غرامات على خلفية نشر محتويات محظورة على شبكات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فكونتاكتي" و"أودنوكلاسنيكي" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

وحكمت محكمة في موسكو على مجموعة "مايل دوت رو غروب" الإعلامية الروسية، بدفع غرامة 4 ملايين روبل (حوالي 54.4 ألف دولار)؛ لفشلها في حذف محتوى على موقع التواصل "اودنوكلاسنيكي"، يدعو القاصرين إلى المشاركة في أعمال غير مرخص بها.