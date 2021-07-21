بوتين وميركل راضيان عن اقتراب انتهاء "التيار الشمالي 2" وألمانيا وأمريكا تتفقان

أعرب كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأربعاء، عن رضاهما بشأن اقتراب الانتهاء من مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي بالكرملين بشأن الاتصال الهاتفي بين بوتين وميركل الذي جرى بمبادرة من الجانب الألماني: "عبَر القائدان عن رضاهما بشأن اقتراب اكتمال مد خط أنابيب الغاز (التيار الشمالي 2)".

وأشار الرئيس الروسي إلى التزام الجانب الألماني بتنفيذ هذا المشروع، الذي يحمل طابعا تجاريا بحتا ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة لألمانيا والاتحاد الأوروبي.

هذا وأطلعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاتصال الهاتفي على نتائج مناقشاتها للوضع حول خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" خلال مباحثاتها مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي بالكرملين: "أطلعت أنغيلا ميركل (الرئيس الروسي) على نتائج مناقشاتها للوضع حول خط أنابيب الغاز خلال مباحثاتها مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن".

ألمانيا وأمريكا تتوصلان إلى حل حول "التيار الشمالي 2"

وبدوره، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو مآس، أن ألمانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى حل بنّاء بشأن مشروع "التيار الشمالي 2".

وكتب الوزير على حسابه في "تويتر": "أنا مسرور لأننا وجدنا حلا بناء لمشكلة (التيار الشمالي 2) مع الولايات المتحدة، وسنعمل على دعم أوكرانيا في تكوين قطاع الطاقة الأخضر وسنعمل على توفير ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا خلال السنوات العشرة القادمة".

واشنطن: العقوبات لن توقف "التيار الشمالي 2"

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فضلت خلال مباحثاتها مع السلطات الألمانية بشأن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" عدم المخاطرة بعلاقاتها مع حليفها الرئيسي (برلين).

وقال برايس معلقا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وألمانيا: "أي شخص عاقل يمكنه أن يدرك أنه من غير المرجح أن توقف العقوبات مشروع (التيار الشمالي 2)".

وتابع المتحدث: "لذلك، قررت الإدارة الأميركية أنه في مثل هذه الظروف، الأمر لا يستحق المخاطرة بتعريض علاقاتنا الثنائية مع حليفنا الرئيسي (ألمانيا) للتقويض وتعقيدات كبيرة

روسيا: اتفاق برلين وواشنطن بشأن "التيار الشمالي 2" لن يؤثر على موقفنا

قال نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" لن يؤثر على موقف روسيا تجاه إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وتابع جباروف لوكالة "سبوتنيك" قائلا:"يمكن أن نسمي كل هذا اتفاقيات "افتراضية"، لأنها لن تؤثر على موقفنا من إمدادات الغاز. نحن مستعدون لتوريد الغاز لأوكرانيا، وعبر "التيار التركي" وخطي "التيار الشمالي"، ولكن يجب أن تكون هناك شروط لذلك. لهذا، إذا كانت ألمانيا لا تريد شراء الغاز في إطار "التيار الشمالي 2"، حسنًا، لا داعي، هذا مشروع تجاري، سنجد مشترين".