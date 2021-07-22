كابولوف: موسكو وواشنطن لا تبحثان استئناف اتفاق "العبور الأفغاني" عبر مطار أوليانوفسك

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة لا تبحثان إمكانية استئناف التنفيذ العملي لاتفاق "العبور الأفغاني" للشحنات العسكرية التابعة للناتو عبر مطار مدينة أوليانوفسك.

موسكو- سبوتنيك. وقال كابولوف في حديث إلى إذاعة "صدى موسكو": "الاتفاق ساري. لكن علينا النظر إلى الجانب التاريخي. في ذلك الوقت كنا في نهاية المرحلة الرومانسية في العلاقات الروسية-الأمريكية، حيث كان هناك ثقة معينة، نوع من الدعم المتبادل، هدف واحد وهو مكافحة الإرهاب. أي أن هذا نشأ في تلك الظروف، لكن فيما بعد، وبما أن الأمريكيين لم يستخدموا هذه القاعدة، إذن، إلى اللقاء".

وقال كابولوف ردا على سؤال عما إذا كان قد تم طرح مسألة استئناف العبور خلال الاتصالات مع الولايات المتحدة حول أفغانستان: "لا، لم يحدث أبدا. إنه يفهم الخطوط الحمراء جيدا (يقصد المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد).

وأضافت: "سلمت الولايات المتحدة رسميا 7 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، وما يقرب من 17074 قطعة من المعدات إلى القوات الحكومية للتصرف فيها"، لافتة إلى أن "هذا العتاد ليس دفاعيا أو معدات رئيسية".

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، منتصف الشهر الجاري، انسحاب ما يزيد عن 95% من قواتها من أفغانستان، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس جو بايدن الخاص بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل كامل بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "مع استمرار عملية الانسحاب من أفغانستان، تقدر القيادة المركزية أننا أكملنا أكثر من 95% من مجمل عملية الإخلاء".

وتخطط الولايات المتحدة الأمريكية لسحب آخر قواتها من أفغانستان، بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان" (المحظورة في روسيا).