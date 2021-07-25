قائد عسكري روسي: مناورات الناتو في البحر الأسود "تحت السيطرة دائما"

قال الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأحد، إن روسيا تراقب باستمرار تدريبات الناتو في مياه البحر الأسود وترد بقسوة على أي محاولات استفزاز.

سيمفيروبول- سبوتنيك. جاء ذلك خلال خطابه في يوم البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول، حيث يحتفل الأسطول الروسي اليوم بالذكرى السنوية الـ325 لتأسيسه.

وقال دفورنيكوف إن التدريبات الجارية لقوات الناتو البحرية في البحر الأسود تخضع لسيطرة مستمرة من قبل قوات الواجب التابعة للأسطول، و"كل المحاولات الاستفزازية التي تقوم بها القوات المسلحة للدول غير الصديقة تواجه رد فعل صارم".

وأضاف المسؤول العسكري أنه في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية المتزايدة على روسيا، فإن أسطول البحر الأسود يضمن أمن البلاد في المنطقة.

خلال أحدث تدريبات التي قادها الناتو في البحر الأسود "نسيم البحر 2021"، راقبت البحرية الروسية عن كثب حركة السفن المشاركة.

في بداية التدريبات في أواخر يونيو/ حزيران، اخترقت المدمرة البريطانية "إتش إم إس ديفيندر" المياه الإقليمية لروسيا بالقرب من "كيب فيولنت" في شبه جزيرة القرم.

سرعان ما ردت البحرية الروسية على الحادث بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية لتحويل مسار السفينة. نفت لندن إطلاق النار، على الرغم من أن جهاز الأمن الروسي نشر مقطع فيديو من الواقعة، مؤكدا رواية موسكو للأحداث.