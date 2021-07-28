الكرملين: الاستخبارات الأمريكية تنشط في بلادنا وهذا أمر يقلقنا

أعلنت الرئاسة الروسية أن الاستخبارات الأمريكية تنشط على الأراضي الروسية، مؤكدة أن هذا الأمر يقلق موسكو.

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين تعليقا على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن: "أولاً، الاستخبارات الأمريكية الخاصة تعمل عندنا، وهذا بالطبع يقلقنا. لقد كانت منذ عصور بعيدة ولا تتوقف".

وتابع "لكن تأكيد من هو الأقوى ومن هو الأضعف ربما يكون مهمة غير مرغوب فيها. بطبيعة الحال، سيكون من الغريب أن يخبر رئيس الدولة الأمريكية ضباط استخباراته بشيء آخر. لكن صدقوني، لدينا الكثير من الأسباب لنفخر بضباط استخباراتنا وضباط مكافحة التجسس".

كما أعلن بيسكوف، أن روسيا والولايات المتحدة ليستا شريكتين وإنما على الأرجح خصمين، قائلا: "لا يمكننا أن نطلق عليهم شركاء الآن -روسيا والولايات المتحدة-، بل هم خصومنا أو نظرائنا. حتى الآن للأسف ليس لدينا معهم برامج ولا علاقات شراكة، على الرغم من أنكم تعلمون أن الرئيس بوتين أظهر مرارا إرادة سياسية لتطبيع هذه العلاقات".

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يتواصل بشكل شخصي مع أي من الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين ردا على سؤال حول اتصالات بوتين الشخصية مع بوش الابن وأوباما: "لا توجد اتصالات شخصية في الوقت الحالي".