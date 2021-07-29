روسيا ترسل طائرات لإطفاء الحرائق في تركيا

أرسلت روسيا ثلاث طائرات برمائية من طراز "Be-200" إلى تركيا، للمساهمة في إخماد حرائق الغابات جنوبي البلاد والحيلولة دون انتشارها.

وكتبت السفارة الروسية لدى أنقرة في تغريدة على "تويتر": "نتمنى أن يتم إطفاء حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب تركيا في أقرب وقت ممكن وبأقل قدر ممكن من الأضرار".

كما نشرت السفارة مقطع فيديو يظهر إطفاء حرائق الغابات.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت السلطات التركية في مرماريس إجلاء السكان المحليين والسياح من الفنادق بعد انتشار الحرائق في الغابات القريبة من المنتجعات السياحية.

كما أعلنت إدارة محافظ أنطاليا، اليوم، اندلاع حريق ضخم في غابات منطقة مانافجات، وتشارك طائرتان و19 مروحية و192 عربة إطفاء في إخماد النيران.