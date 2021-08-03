روسيا تطرد موظفا في السفارة الإستونية في موسكو ردا على إجراء مماثل من قبل تالين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، طرد موظف في السفارة الإستونية في موسكو، لافتة إلى أنها تصرفت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، ردا على إعلان إستونيا دبلوماسي روسي شخصا غير مرغوب فيه.