موسكو: آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية تهدد المصالح الروسية

أكد مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر أبيلين، أن خطط الاتحاد الأوروبي لإدراج آلية تعديل حدود الكربون تشكل تهديدا للمصالح الروسية، مشيرا إلى أن أجندة المناخ الدولية قد تم استخدامها مؤخرا بشكل متزايد من قبل الدول الغربية لحماية سلعها في الأسواق الدولية.

موسكو- سبوتنيك. وقال أبيلين للصحفيين، اليوم الخميس: "تنص خطط الاتحاد الأوروبي على إدخال تعديل حدود الكربون في المستقبل القريب كإحدى الآليات للوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق باريس للمناخ، مما يشكل تهديدا للمصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، نظرا لأن الاتحاد الأوروبي أحد أكبر شركائه التجاريين، كما أن السلطات الأمريكية تدرس هي الأخرى تطبيق إجراءات مماثلة".

هذا وطرحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا حزمة من مقترحات حماية البيئة، بما في ذلك إنشاء "آلية تعديل حدود الكربون" التابعة للاتحاد الأوروبي. ووفقا لهذه الآلية، سيفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على سلع مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة المستوردة من البلدان والمناطق التي تفرض قيودًا فضفاضة نسبيًا على انبعاثات الكربون.

وتهدف حزمة مقترحات المفوضية الأوروبية لمعالجة تغير المناخ إلى تقليل صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030 من مستويات عام 1990. الاقتراح جزء من "الاتفاقية الخضراء الأوروبية" ، والهدف العام هو جعل الاتحاد الأوروبي محايدًا للكربون بحلول عام 2050. وفقًا لـ"آلية تعديل حدود الكربون"، سيفرض الاتحاد الأوروبي "تعريفات كربون" على سلع مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة المستوردة من البلدان والمناطق ذات القيود الفضفاضة نسبيًا على انبعاثات الكربون.