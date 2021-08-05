أفضل صورة في "مسابقة أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي - وفقاً للمصوتين عبر الإنترنت هي العمل الفردي للمشارك رفيد يسار من بنغلاديش، "المزارع السعيد"، التي تحكي عن فلاح يعرض حصاد القرنبيط. علماً أن هذه الصورة نالت أعجاب ما يقرب من ربع أصوات المصوتين عبر الإنترنت.

وفي هذا الإطار عبر يسار عن "أمله في أن يساعده الاعتراف بعمله هذا من قبل جمهور واسع النطاق، على تحقيق حلمه في أن يصبح مخرجاً، منوهاً بأنه يدرك تماماً بأن التصويت الشعبي لا يعني على الإطلاق الفوز بالجائزة الكبرى، لكن كل صوت حصلت عليه هو عبارة عن دعم حقيقي. وأنا في الواقع لا أعرف ما إذا كان هناك من بين المشاركين أي شخص يتوق أكثر مني للفوز بهذه المسابقة. ولكن مهما كان الأمر الفوز سيكون من نصيب الأقوى".

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ومن خلال المراسم التي ستجري عن بعد سوف تكشف مسابقة "أندريه ستينين" في نهاية شهر سبتمر/ أيلول النقاب عن اللغز الرئيسي في هذا العام، والحديث يدور عمن سيحصل على الجائزة الكبرى، وسيتم كذلك تسمية الفائزين المدرجين في القائمة المختصرة لعام 2021. وتعتزم الجهة المنظمة بحسب التقاليد المعترف بها، للبدء في جولة دولية لأعمال الفائزين حول مدن العالم بحلول نهاية العام الجاري.

عن المسابقة

تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تقوم وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" بتنظيمها تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت اهتمام المجتمع إلى كل ما هو متعلق بمجال التصوير الصحفي المعاصر. وهذه المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب الموهوبين والذين يتمتعون بالإحساس المرهف والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين من خلال أعمالهم يعملون على لفت انتباهنا إلى الأشخاص وكل ما يدور حولهم من أحداث.

أما عن الشركاء الاعلاميين الرئيسيين للمسابقة في روسيا فهم: القناة التلفزيونية الحكومية الروسية "روسيا-كولتورا"(https://smotrim.ru/pick/kultura) ، القناة التلفزيونية "موسكو-24" (https://www.m24.ru/)، والموقع الاعلامي والاخباريVesti.Ru (https://www.vesti.ru/).

فيما يتعلق بالشركاء الإعلاميين الدوليين للمسابقة هم:

وكالة "سبوتنيك" للأنباء والراديو

قناة وموقع آر-تي (https://www.rt.com/)

وكالة الأنباء Askanews (https://www.askanews.it/)

المجموعة الاعلامية ​​القابضة (https: //www.independentmedia.co.za/)

وكالة الأنباء تيلام (https://www.telam.com.ar/)

وكالة الأنباء "ANA"(https://www.africannewsagency.com)

Shanghai United Media Group (SUMG) (http://www.sumg.com.cn/English/) ،

الموقع الالكتروني لصحيفة China Daily (http://www.chinadaily.com.cn)

الموقع الالكتروني The Paper (https://www.thepaper.cn/)

شبكة الميادين الإعلامية (https://www.almayadeen.net/)

وكالة أنباء Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/)

الموقع الالكتروني DBW (https: //www.dbw.cn/).

فيما يخص الشركاء في قطاعات مختلفة فإن المسابقة تحظى بدعم من قبل:

اتحاد الصحفيين في روسيا (https://ruj.ru/)

الموقع الاعلامي (http://yojo.ru/) YOung JOurnalists

الموقع الالكتروني Russia Photo ( http://www.rosphoto.com/)

الموقع الالكتروني Photo-study.ru (http://photo-study.ru/)

مدرسة التصوير "أكاديمية التصوير" (https://www.photoacademy.ru /)

مجلة (https: //www.revistafotoargenta. com /) Fotoargenta

نادي التصوير الصحفي نيو دلهي (http://www.delhiphotographyclub.com/)

مجلة LF Magazine (https://lfmagazine.photo/)

الموقع الالكتروني All About Photo (https: //www.all -about-photo.com/)

مجلة (https://www.eye-photomagazine.com/) EYE

مجلة (https: //www.artdoc.photo) Artdoc

الموقع الالكتروني IPhoto Channel (https: //iphotochannel.com.br/)

منصة شركاء دولية – مهرجان (http://www.photonfestival.com/). PhotON